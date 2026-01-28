Aufschläge in New York: Zum Handelsende Gewinne im Dow Jones

Am Mittwoch schloss der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.02 Prozent) bei 49’015.60 Punkten ab. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18.548 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.204 Prozent auf 49’103.58 Punkte an der Kurstafel, nach 49’003.41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49’150.34 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 48’901.49 Zählern.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0.248 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, bei 48’710.97 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 28.10.2025, einen Stand von 47’706.37 Punkten auf. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 28.01.2025, mit 44’850.35 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1.31 Prozent. 49’633.35 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 47’853.04 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 4.00 Prozent auf 294.02 USD), NVIDIA (+ 1.59 Prozent auf 191.52 USD), Johnson Johnson (+ 1.46 Prozent auf 227.72 USD), Sherwin-Williams (+ 1.02 Prozent auf 349.60 USD) und Goldman Sachs (+ 0.76 Prozent auf 936.81 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Amgen (-2.59 Prozent auf 342.22 USD), Honeywell (-1.93 Prozent auf 216.64 USD), Nike (-1.35 Prozent auf 62.24 USD), 3M (-1.34 Prozent auf 155.94 USD) und Boeing (-1.21 Prozent auf 241.59 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 32’299’493 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.778 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Verizon-Aktie hat mit 8.27 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.09 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch