Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’024 -1.5%  SPI 18’035 -1.4%  Dow 49’016 0.0%  DAX 24’823 -0.3%  Euro 0.9187 0.2%  EStoxx50 5’933 -1.0%  Gold 5’389 4.0%  Bitcoin 68’529 0.7%  Dollar 0.7691 1.0%  Öl 68.7 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Nestlé3886335UBS24476758Swiss Re12688156NVIDIA994529Rheinmetall345850Novartis1200526Zurich Insurance1107539Lonza1384101Logitech2575132
Top News
Ausblick: MasterCard legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
IBM legt starkes Schlussquartal vor - Aktie hebt ab
Tesla-Aktie höher: Autobauer verdient mehr als befürchtet
NVIDIA-Aktie im Fokus: Caterpillar bringt KI auf die Baustelle
Meta-Aktie fester: Zahlen fallen besser aus als erwartet
Suche...
Plus500 Depot

Apple Aktie 908440 / US0378331005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Dow Jones-Performance 28.01.2026 22:33:52

Aufschläge in New York: Zum Handelsende Gewinne im Dow Jones

Aufschläge in New York: Zum Handelsende Gewinne im Dow Jones

Der Dow Jones zeigte sich heute wenig verändert.

NVIDIA
147.82 CHF 1.42%
Kaufen Verkaufen

Am Mittwoch schloss der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.02 Prozent) bei 49’015.60 Punkten ab. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18.548 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.204 Prozent auf 49’103.58 Punkte an der Kurstafel, nach 49’003.41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49’150.34 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 48’901.49 Zählern.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0.248 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, bei 48’710.97 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 28.10.2025, einen Stand von 47’706.37 Punkten auf. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 28.01.2025, mit 44’850.35 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1.31 Prozent. 49’633.35 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 47’853.04 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 4.00 Prozent auf 294.02 USD), NVIDIA (+ 1.59 Prozent auf 191.52 USD), Johnson Johnson (+ 1.46 Prozent auf 227.72 USD), Sherwin-Williams (+ 1.02 Prozent auf 349.60 USD) und Goldman Sachs (+ 0.76 Prozent auf 936.81 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Amgen (-2.59 Prozent auf 342.22 USD), Honeywell (-1.93 Prozent auf 216.64 USD), Nike (-1.35 Prozent auf 62.24 USD), 3M (-1.34 Prozent auf 155.94 USD) und Boeing (-1.21 Prozent auf 241.59 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 32’299’493 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.778 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Verizon-Aktie hat mit 8.27 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.09 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Analysen zu Dow Jones-Aktien
Die Tops und Flops im Dow Jones

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com