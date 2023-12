Aufschläge in New York: So performt der NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0.32 Prozent fester bei 16’783.14 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.027 Prozent auf 16’734.25 Punkte an der Kurstafel, nach 16’729.80 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 16’800.45 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16’733.38 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 15’837.99 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 19.09.2023, mit 15’191.23 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 19.12.2022, betrug der NASDAQ 100-Kurs 11’084.59 Punkte.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 54.50 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 16’800.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10’696.42 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Enphase Energy (+ 7.71 Prozent auf 133.59 USD), Illumina (+ 5.74 Prozent auf 136.51 USD), Sirius XM (+ 3.73 Prozent auf 5.43 USD), Moderna (+ 3.48 Prozent auf 88.39 USD) und JDcom (+ 3.15 Prozent auf 27.48 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen NVIDIA (-1.73 Prozent auf 492.12 USD), The Kraft Heinz Company (-1.08 Prozent auf 36.32 USD), Verisk Analytics A (-0.90 Prozent auf 235.20 USD), Costco Wholesale (-0.85 Prozent auf 675.42 USD) und Xcel Energy (-0.80 Prozent auf 61.85 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im NASDAQ 100 ist die Tesla-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 7’733’802 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.811 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Im NASDAQ 100 weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.85 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

