Aufschläge in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Mittag

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 0.57 Prozent stärker bei 25’785.74 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.085 Prozent auf 25’617.80 Punkte an der Kurstafel, nach 25’639.71 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25’788.19 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25’592.40 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 1.23 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wies der NASDAQ 100 25’692.05 Punkte auf. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, bei 24’840.23 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 07.01.2025, den Wert von 21’173.04 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Intel (+ 8.99 Prozent auf 43.64 USD), Datadog A (+ 5.13 Prozent auf 144.13 USD), CrowdStrike (+ 5.11 Prozent auf 481.75 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3.87 Prozent auf 164.09 USD) und Palo Alto Networks (+ 3.78 Prozent auf 192.88 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Marvell Technology (-4.15 Prozent auf 84.57 USD), Constellation Energy (-3.34 Prozent auf 342.75 USD), CoStar Group (-3.32 Prozent auf 64.97 USD), NXP Semiconductors (-3.27 Prozent auf 237.90 USD) und Starbucks (-3.01 Prozent auf 86.77 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 18’660’738 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.912 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Die Charter A-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

