Aufschläge in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite nachmittags

Am Donnerstag erhöht sich der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0.81 Prozent auf 16’409.02 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.867 Prozent auf 16’418.57 Punkte an der Kurstafel, nach 16’277.46 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 16’393.99 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 16’468.04 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.073 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 04.03.2024, einen Stand von 16’207.51 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 04.01.2024, bei 14’510.30 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 04.04.2023, einen Stand von 12’126.33 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 11.13 Prozent zu Buche. Bei 16’538.86 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 14’477.57 Zähler.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Nektar Therapeutics (+ 22.60 Prozent auf 1.28 USD), AngioDynamics (+ 9.70 Prozent auf 6.67 USD), BlackBerry (+ 9.07 Prozent auf 3.07 USD), Harvard Bioscience (+ 7.86 Prozent auf 4.53 USD) und Enzon Pharmaceuticals (+ 7.69 Prozent auf 0.07 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen AXT (-25.05 Prozent auf 3.71 USD), Resources Connection (-7.57 Prozent auf 11.35 USD), SIGA Technologies (-4.59 Prozent auf 9.46 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-3.55 Prozent auf 6.80 USD) und Donegal Group B (-3.44 Prozent auf 12.90 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 5’762’746 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 2.889 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.05 zu Buche schlagen. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 15.02 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch