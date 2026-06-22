Intel Aktie 941595 / US4581401001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|S&P 500-Entwicklung
|
22.06.2026 16:01:41
Aufschläge in New York: S&P 500 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen
Das macht das Börsenbarometer in New York aktuell.
Am Montag legt der S&P 500 um 15:58 Uhr via NYSE um 0.32 Prozent auf 7’524.63 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 62.078 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.058 Prozent auf 7’504.94 Punkte an der Kurstafel, nach 7’500.58 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7’498.88 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7’527.94 Punkten.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 22.05.2026, notierte der S&P 500 bei 7’473.47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 6’506.48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, den Wert von 5’967.84 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 9.71 Prozent. Bei 7’620.90 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6’316.91 Punkten.
S&P 500-Tops und -Flops
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Super Micro Computer (+ 12.30 Prozent auf 34.43 USD), Coinbase (+ 5.83 Prozent auf 172.77 USD), Dell Technologies (+ 5.59 Prozent auf 432.40 USD), AbbVie (+ 4.76 Prozent auf 226.79 USD) und Take Two (+ 4.01 Prozent auf 248.88 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Dominos Pizza (-4.89 Prozent auf 297.20 USD), Moderna (-4.52 Prozent auf 61.07 USD), Advance Auto Parts (-4.48 Prozent auf 57.41 USD), Alphabet C (ex Google) (-3.97 Prozent auf 352.88 USD) und Albemarle (-3.83 Prozent auf 154.21 USD).
Die meistgehandelten Aktien im S&P 500
Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 4’364’240 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.452 Bio. Euro den grössten Anteil ein.
KGV und Dividende der S&P 500-Aktien
Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.87 Prozent bei der Western Union Company-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Redcare zündet den Befreiungsschlag
Mit einer überraschenden Prognoseanhebung meldet sich die Online-Apotheke eindrucksvoll zurück. Die Aktie springt über wichtige Chartmarken, Analysten sehen neues Potenzial - und das Wachstum gewinnt wieder spürbar an Breite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Super Micro Computer Inc
|
16:01
|Aufschläge in New York: S&P 500 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
18.06.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
18.06.26
|Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Donnerstagabend mit sattem Kursplus (finanzen.ch)
|
18.06.26
|Gewinne in New York: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
18.06.26
|Zuversicht in New York: So steht der S&P 500 am Mittag (finanzen.ch)
|
18.06.26
|Super Micro Computer Aktie News: Bullen treiben Super Micro Computer am Donnerstagnachmittag an (finanzen.ch)
|
18.06.26
|S&P 500-Papier Super Micro Computer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Super Micro Computer von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
12.06.26
|Handel in New York: S&P 500 notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Domino's Pizza Inc.
SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7’527.46
|0.36%
Börse aktuell - Live TickerUS-Iran-Verhandlungen im Blick: SMI stabil -- DAX im Plus -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich überwiegend im Plus - Nikkei mit Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag stabil. Der deutsche Aktienmarkt tendiert dagegen leicht aufwärts. An der Wall Street spielt sich ein uneinheitlicher Handel ab. In Fernost schlugen die Märkte am Montag unterschiedliche Richtungen ein.