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S&P 500-Entwicklung 22.06.2026 16:01:41

Aufschläge in New York: S&P 500 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Aufschläge in New York: S&P 500 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Das macht das Börsenbarometer in New York aktuell.

Super Micro Computer
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Am Montag legt der S&P 500 um 15:58 Uhr via NYSE um 0.32 Prozent auf 7’524.63 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 62.078 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.058 Prozent auf 7’504.94 Punkte an der Kurstafel, nach 7’500.58 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7’498.88 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7’527.94 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 22.05.2026, notierte der S&P 500 bei 7’473.47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 6’506.48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, den Wert von 5’967.84 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 9.71 Prozent. Bei 7’620.90 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6’316.91 Punkten.

S&P 500-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Super Micro Computer (+ 12.30 Prozent auf 34.43 USD), Coinbase (+ 5.83 Prozent auf 172.77 USD), Dell Technologies (+ 5.59 Prozent auf 432.40 USD), AbbVie (+ 4.76 Prozent auf 226.79 USD) und Take Two (+ 4.01 Prozent auf 248.88 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Dominos Pizza (-4.89 Prozent auf 297.20 USD), Moderna (-4.52 Prozent auf 61.07 USD), Advance Auto Parts (-4.48 Prozent auf 57.41 USD), Alphabet C (ex Google) (-3.97 Prozent auf 352.88 USD) und Albemarle (-3.83 Prozent auf 154.21 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 4’364’240 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.452 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.87 Prozent bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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