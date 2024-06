Aufschläge in New York: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus

Der S&P 500 gewann im NYSE-Handel zum Handelsende 0.23 Prozent auf 5’433.74 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 45.484 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.316 Prozent auf 5’438.17 Punkte an der Kurstafel, nach 5’421.03 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Donnerstag bei 5’441.93 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’402.51 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 1.73 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 13.05.2024, wurde der S&P 500 auf 5’221.42 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 13.03.2024, notierte der S&P 500 bei 5’165.31 Punkten. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 13.06.2023, bei 4’369.01 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 14.57 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 5’447.25 Punkten. 4’682.11 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Super Micro Computer (+ 12.44 Prozent auf 871.10 USD), Broadcom (+ 12.27 Prozent auf 1’678.99 USD), Arista Networks (+ 6.53 Prozent auf 331.67 USD), Incyte (+ 4.59 Prozent auf 62.69 USD) und Qorvo (+ 4.27 Prozent auf 113.36 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil First Republic Bank (-20.00 Prozent auf 0.02 USD), Paramount Global (-6.92 Prozent auf 10.35 USD), Etsy (-4.95 Prozent auf 60.14 USD), Generac (-4.58 Prozent auf 136.16 USD) und Albemarle (-3.92 Prozent auf 108.23 USD).

Welche S&P 500-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 55’515’190 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 2.977 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

In diesem Jahr verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 480.00 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der First Republic Bank-Aktie zu erwarten.

