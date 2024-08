Aufschläge in New York: S&P 500 verbucht mittags Zuschläge

Um 17:58 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 1.12 Prozent fester bei 5’404.50 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 44.506 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.647 Prozent auf 5’378.96 Punkte an der Kurstafel, nach 5’344.39 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5’376.98 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5’407.27 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, bei 5’615.35 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2024, wies der S&P 500 5’221.42 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, wurde der S&P 500 auf 4’464.05 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 13.95 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 5’669.67 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Starbucks (+ 20.36 Prozent auf 92.71 USD), NVIDIA (+ 4.97 Prozent auf 114.44 USD), Estée Lauder Companies (+ 4.93 Prozent auf 90.45 USD), Super Micro Computer (+ 4.81 Prozent auf 567.00 USD) und Nike (+ 4.55 Prozent auf 78.04 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil First Republic Bank (-23.53 Prozent auf 0.01 USD), Chipotle Mexican Grill (-10.29 Prozent auf 50.12 USD), Baxter International (-5.98 Prozent auf 34.72 USD), Illumina (-5.68 Prozent auf 117.46 USD) und Diamondback Energy (-2.80 Prozent auf 195.66 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Starbucks-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 22’061’446 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.006 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Im S&P 500 weist die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. First Republic Bank-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 600.00 Prozent gelockt.

