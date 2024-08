Aufschläge in New York: S&P 500 schlussendlich mit Gewinnen

Am Montag ging es im S&P 500 via NYSE letztendlich um 0.97 Prozent auf 5’608.25 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 45.746 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.059 Prozent höher bei 5’557.50 Punkten, nach 5’554.25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 5’608.30 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’550.74 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 19.07.2024, einen Stand von 5’505.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’303.27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, bewegte sich der S&P 500 bei 4’369.71 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 18.25 Prozent zu Buche. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5’669.67 Punkten. 4’682.11 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit SVB Financial Group (+ 25.00 Prozent auf 0.02 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4.52 Prozent auf 155.28 USD), Darden Restaurants (+ 4.41 Prozent auf 149.68 USD), NVIDIA (+ 4.35 Prozent auf 130.00 USD) und Albemarle (+ 4.30 Prozent auf 82.78 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Lumen Technologies (-4.32 Prozent auf 5.76 USD), HP (-3.65 Prozent auf 34.60 USD), Starbucks (-2.65 Prozent auf 92.30 USD), Dominos Pizza (-2.27 Prozent auf 432.84 USD) und Estée Lauder Companies (-2.23 Prozent auf 92.85 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 57’556’365 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3.113 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Mit 600.00 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch