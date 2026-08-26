Moderna Aktie 44811242 / US60770K1079
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index im Fokus
|
26.08.2026 16:00:40
Aufschläge in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester
Das macht das Börsenbarometer in New York heute.
Am Mittwoch erhöht sich der S&P 500 um 15:57 Uhr via NYSE um 0.12 Prozent auf 7’686.24 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61.181 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.177 Prozent auf 7’663.70 Punkte an der Kurstafel, nach 7’677.28 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7’686.98 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7’662.90 Punkten.
So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche kletterte der S&P 500 bereits um 0.298 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Stand von 7’411.98 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7’519.12 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, wies der S&P 500 6’465.94 Punkte auf.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 12.07 Prozent zu. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit J M Smucker (+ 5.34 Prozent auf 132.15 USD), Gap (+ 4.32 Prozent auf 21.02 USD), Williams Companies (+ 4.18 Prozent auf 74.05 USD), Oracle (+ 3.99 Prozent auf 150.54 USD) und Ferguson Enterprises (+ 3.15 Prozent auf 240.01 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Moderna (-4.94 Prozent auf 150.98 USD), Boston Scientific (-4.11 Prozent auf 47.81 USD), Charles Schwab (-3.82 Prozent auf 107.98 USD), Eli Lilly (-3.50 Prozent auf 1’190.47 USD) und Williams-Sonoma (-3.27 Prozent auf 227.07 USD) unter Druck.
Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’942’925 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.325 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.
S&P 500-Fundamentaldaten
Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0.10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 12.46 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Moderna Inc
|
26.08.26
|Börse New York: S&P 500 schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Schwacher Handel: S&P 500 schwächelt (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich leichter (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Pluszeichen in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 mittags im Aufwind (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Aufschläge in New York: Zum Start des Dienstagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.ch)
Analysen zu Moderna Inc
|12.05.26
|Moderna Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.24
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.09.24
|Moderna Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Moderna Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.24
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.09.24
|Moderna Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.09.24
|Moderna Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Moderna Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.24
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Boston Scientific am 26.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7’675.70
|-0.02%
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: SMI geht etwas höher in den Feierabend -- DAX letztlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen schliesst in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich auf grünem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen bewegten sich abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.