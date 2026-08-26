Aufschläge in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester

Am Mittwoch erhöht sich der S&P 500 um 15:57 Uhr via NYSE um 0.12 Prozent auf 7’686.24 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61.181 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.177 Prozent auf 7’663.70 Punkte an der Kurstafel, nach 7’677.28 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7’686.98 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7’662.90 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der S&P 500 bereits um 0.298 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Stand von 7’411.98 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7’519.12 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, wies der S&P 500 6’465.94 Punkte auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 12.07 Prozent zu. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit J M Smucker (+ 5.34 Prozent auf 132.15 USD), Gap (+ 4.32 Prozent auf 21.02 USD), Williams Companies (+ 4.18 Prozent auf 74.05 USD), Oracle (+ 3.99 Prozent auf 150.54 USD) und Ferguson Enterprises (+ 3.15 Prozent auf 240.01 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Moderna (-4.94 Prozent auf 150.98 USD), Boston Scientific (-4.11 Prozent auf 47.81 USD), Charles Schwab (-3.82 Prozent auf 107.98 USD), Eli Lilly (-3.50 Prozent auf 1’190.47 USD) und Williams-Sonoma (-3.27 Prozent auf 227.07 USD) unter Druck.

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’942’925 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.325 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

S&P 500-Fundamentaldaten

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0.10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 12.46 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch