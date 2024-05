Aufschläge in New York: S&P 500 präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Der S&P 500 steigt im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.08 Prozent auf 5’225.39 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 44.341 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.011 Prozent auf 5’221.99 Punkte an der Kurstafel, nach 5’221.42 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 5’236.04 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5’217.98 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, mit 5’123.41 Punkten bewertet. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 14.02.2024, bei 5’000.62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, mit 4’124.08 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10.17 Prozent nach oben. Bei 5’264.85 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’682.11 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit SVB Financial Group (+ 20.00 Prozent auf 0.06 USD), Lumen Technologies (+ 8.80 Prozent auf 1.36 USD), Globe Life (+ 4.25 Prozent auf 88.76 USD), Super Micro Computer (+ 4.02 Prozent auf 814.20 USD) und Enphase Energy (+ 3.35 Prozent auf 114.49 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Marathon Petroleum (-3.60 Prozent auf 171.46 USD), Adobe (-2.85 Prozent auf 469.33 USD), FedEx (-2.83 Prozent auf 259.34 USD), Viatris (-2.24 Prozent auf 11.11 USD) und Clorox (-2.14 Prozent auf 138.25 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Im S&P 500 sticht die Tesla-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 10’166’470 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.858 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. First Republic Bank lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 400.00 Prozent.

Redaktion finanzen.ch