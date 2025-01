Aufschläge in New York: S&P 500 nachmittags mit Gewinnen

Am Mittwoch erhöht sich der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE um 0.68 Prozent auf 6’090.51 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 52.208 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.544 Prozent auf 6’082.14 Punkte an der Kurstafel, nach 6’049.24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 6’100.81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6’076.13 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der S&P 500 bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, einen Stand von 5’930.85 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.10.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’851.20 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.01.2024, wies der S&P 500 4’850.43 Punkte auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 3.78 Prozent zu. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6’100.81 Punkten. Bei 5’773.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Netflix (+ 9.92 Prozent auf 955.98 USD), Lumen Technologies (+ 8.94 Prozent auf 5.97 USD), Monolithic Power Systems (+ 8.75 Prozent auf 694.38 USD), Moderna (+ 8.55 Prozent auf 38.96 USD) und Seagate Technology (+ 8.55 Prozent auf 109.91 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Comerica (-4.82 Prozent auf 63.18 USD), Dominion Energy (-4.33 Prozent auf 53.49 USD), Southwest Airlines (-3.94 Prozent auf 31.96 USD), Textron (-3.90 Prozent auf 78.03 USD) und Generac (-3.88 Prozent auf 157.69 USD) unter Druck.

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 30’324’185 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.312 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

S&P 500-Fundamentaldaten

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet mit 0.00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 1’200.00 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch