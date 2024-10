Aufschläge in New York: S&P 500 mittags mit positivem Vorzeichen

Am Donnerstag tendiert der S&P 500 um 18:00 Uhr via NYSE 0.04 Prozent höher bei 5’799.45 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 49.318 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.330 Prozent höher bei 5’816.56 Punkten in den Handel, nach 5’797.42 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5’817.80 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5’788.69 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0.996 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 24.09.2024, wurde der S&P 500 mit 5’732.93 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 24.07.2024, betrug der S&P 500-Kurs 5’427.13 Punkte. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 24.10.2023, bei 4’247.68 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 22.28 Prozent zu Buche. Bei 5’878.46 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Punkten markiert.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Molina Healthcare (+ 23.56 Prozent auf 339.80 USD), Tesla (+ 18.85 Prozent auf 253.93 USD), West Pharmaceutical Services (+ 17.44 Prozent auf 336.39 USD), CBRE Group A (+ 9.31 Prozent auf 134.58 USD) und Align Technology (+ 7.28 Prozent auf 222.78 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Newmont Mining (-10.65 Prozent auf 51.59 USD), Teradyne (-9.10 Prozent auf 113.11 USD), Carrier Global (-7.89 Prozent auf 73.64 USD), IQVIA (-7.35 Prozent auf 211.53 USD) und IBM (-7.00 Prozent auf 216.45 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die Tesla-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 22’497’566 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.326 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Die SVB Financial Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Mit 600.00 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der First Republic Bank-Aktie zu erwarten.

