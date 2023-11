Aufschläge in New York: S&P 500 liegt letztendlich im Plus

Schlussendlich beendete der S&P 500 den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0.06 Prozent) bei 4’559.34 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 38.379 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0.008 Prozent schwächer bei 4’556.24 Punkten, nach 4’556.62 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4’552.80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4’560.31 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der S&P 500 bereits um 1.06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.10.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 4’247.68 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2023, wurde der S&P 500 auf 4’376.31 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 23.11.2022, bei 4’027.26 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 legte der Index bereits um 19.23 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 4’607.07 Punkte. Bei 3’794.33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell CF Industries (+ 2.55 Prozent auf 78.36 USD), Best Buy (+ 2.18 Prozent auf 69.51 USD), Agilent Technologies (+ 2.12 Prozent auf 126.62 USD), WestRock (+ 2.11 Prozent auf 37.69 USD) und Fidelity National Information Services (+ 1.97 Prozent auf 55.50 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen First Republic Bank (-20.00 Prozent auf 0.02 USD), Lumen Technologies (-2.33 Prozent auf 1.26 USD), NVIDIA (-1.93 Prozent auf 477.76 USD), Alphabet A (ex Google) (-1.30 Prozent auf 136.69 USD) und Alphabet C (ex Google) (-1.29 Prozent auf 138.22 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Im S&P 500 sticht die Tesla-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 7’877’262 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2.727 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Unter den S&P 500-Aktien hat 2023 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Organon Company-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

