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S&P 500-Kursverlauf 10.04.2026 16:01:25

Aufschläge in New York: S&P 500 klettert zum Start

Aufschläge in New York: S&P 500 klettert zum Start

Das macht der S&P 500 heute.

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Der S&P 500 springt im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0.10 Prozent auf 6’831.40 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 54.784 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.218 Prozent auf 6’839.54 Punkte an der Kurstafel, nach 6’824.66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’824.90 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’845.77 Zählern.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der S&P 500 bereits um 3.70 Prozent. Der S&P 500 stand vor einem Monat, am 10.03.2026, bei 6’781.48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 6’966.28 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 10.04.2025, den Stand von 5’268.05 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0.395 Prozent. 7’002.28 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Organon Company (+ 19.83 Prozent auf 8.28 USD), Texas Pacific Land (+ 7.10 Prozent auf 404.80 USD), Broadcom (+ 4.77 Prozent auf 371.85 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4.33 Prozent auf 246.88 USD) und Super Micro Computer (+ 4.31 Prozent auf 24.22 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil ServiceNow (-5.72 Prozent auf 84.67 USD), Palo Alto Networks (-5.67 Prozent auf 157.53 USD), Akamai (-5.41 Prozent auf 103.68 USD), Datadog A (-5.29 Prozent auf 103.22 USD) und Palantir (-3.85 Prozent auf 125.46 USD) unter Druck.

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 4’222’336 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.787 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Im Index weist die Perrigo Company-Aktie mit 10.88 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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