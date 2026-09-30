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Index-Performance im Fokus 30.09.2026 20:03:21

Aufschläge in New York: S&P 500 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Aufschläge in New York: S&P 500 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Der S&P 500 befindet sich heute im Aufwärtstrend.

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Um 20:00 Uhr verbucht der S&P 500 im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 0.45 Prozent auf 7’705.42 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 63.295 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.273 Prozent auf 7’691.78 Punkte an der Kurstafel, nach 7’670.84 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7’688.99 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7’722.88 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 0.211 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’711.76 Punkten auf. Der S&P 500 wurde am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, mit 7’499.36 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6’688.46 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12.35 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’316.91 Zählern.

Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell NortonLifeLock (+ 6.50 Prozent auf 22.21 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 5.58 Prozent auf 64.92 USD), DXC Technology (+ 4.74 Prozent auf 10.82 USD), Synopsys (+ 4.34 Prozent auf 433.13 USD) und Accenture (+ 3.81 Prozent auf 183.86 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Cerebras Systems (-7.92 Prozent auf 179.52 USD), Moderna (-6.09 Prozent auf 191.07 USD), CarMax (-4.79 Prozent auf 56.39 USD), Bloom Energy (-4.21 Prozent auf 279.00 USD) und General Motors (-4.03 Prozent auf 77.23 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11’328’968 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.859 Bio. Euro.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die First Republic Bank-Aktie hat mit 0.10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 15.31 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
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