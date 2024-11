Aufschläge in New York: S&P 500 am Mittwochmittag im Plus

Um 17:59 Uhr geht es im S&P 500 im NYSE-Handel um 0.20 Prozent aufwärts auf 5’996.03 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 51.153 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0.069 Prozent höher bei 5’988.14 Punkten, nach 5’983.99 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 5’965.91 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’998.59 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der S&P 500 bereits um 0.214 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 11.10.2024, bei 5’815.03 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’434.43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2023, lag der S&P 500 bei 4’411.55 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 26.42 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 6’017.31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Punkten verzeichnet.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Albemarle (+ 5.13 Prozent auf 108.07 USD), Charter A (+ 4.79 Prozent auf 410.77 USD), West Pharmaceutical Services (+ 4.50 Prozent auf 342.44 USD), Palantir (+ 4.43 Prozent auf 62.50 USD) und Pentair (+ 3.46 Prozent auf 107.68 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Monolithic Power Systems (-4.37 Prozent auf 615.97 USD), Skyworks Solutions (-3.92 Prozent auf 83.63 USD), Charles River Laboratories International (-3.90 Prozent auf 207.51 USD), Micron Technology (-3.38 Prozent auf 100.58 USD) und KLA-Tencor (-3.27 Prozent auf 643.02 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 14’497’973 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.360 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet mit 0.00 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Was die Dividendenrendite angeht, ist die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600.00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

