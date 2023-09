Aufschläge in New York: S&P 500 am Mittag mit grünem Vorzeichen

Am Freitag bewegt sich der S&P 500 um 18:04 Uhr via NYSE 0.14 Prozent höher bei 4’305.61 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 37.267 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.757 Prozent höher bei 4’332.26 Punkten in den Handel, nach 4’299.70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 4’302.08 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’333.15 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 0.116 Prozent. Der S&P 500 wurde vor einem Monat, am 29.08.2023, mit 4’497.63 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2023, notierte der S&P 500 bei 4’396.44 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2022, wies der S&P 500 einen Stand von 3’640.47 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2023 ein Plus von 12.59 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 4’607.07 Punkten. Bei 3’794.33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Walgreens Boots Alliance (+ 6.77 Prozent auf 22.32 USD), Nike (+ 6.07 Prozent auf 95.07 USD), VF (+ 5.79 Prozent auf 17.55 USD), Under Armour (+ 5.27 Prozent auf 6.90 USD) und Hanesbrands (+ 5.14 Prozent auf 3.79 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil SVB Financial Group (-10.00 Prozent auf 0.09 USD), Carnival (-5.19 Prozent auf 13.69 USD), Schlumberger (-3.81 Prozent auf 58.62 USD), Baker Hughes (-3.29 Prozent auf 35.39 USD) und Norwegian Cruise Line (-3.19 Prozent auf 16.40 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. 6’982’022 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.516 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Im S&P 500 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Western Union Company-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9.20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

