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S&P 500-Entwicklung 07.08.2026 20:03:30

Aufschläge in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag im Plus

Aufschläge in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag im Plus

Der S&P 500 verzeichnet derzeit Kursanstiege.

Coherent
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Um 20:00 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0.46 Prozent fester bei 7’745.26 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 62.720 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.266 Prozent auf 7’730.47 Punkte an der Kurstafel, nach 7’709.96 Punkten am Vortag.

Bei 7’763.08 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7’719.19 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der S&P 500 bereits um 3.20 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’503.85 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7’337.11 Punkten. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 07.08.2025, bei 6’340.00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12.93 Prozent. Bei 7’793.68 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6’316.91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Airbnb (+ 14.77 Prozent auf 174.04 USD), Microchip Technology (+ 14.73 Prozent auf 85.31 USD), Coherent (+ 12.96 Prozent auf 377.55 USD), Palantir (+ 9.59 Prozent auf 170.87 USD) und Moderna (+ 7.61 Prozent auf 57.96 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen The Trade Desk A (-21.82 Prozent auf 13.82 USD), DENTSPLY SIRONA (-7.52 Prozent auf 12.18 USD), ResMed (-6.34 Prozent auf 209.10 USD), Akamai (-5.96 Prozent auf 111.48 USD) und Seagate Technology (-5.62 Prozent auf 805.00 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die The Trade Desk A-Aktie aufweisen. 21’438’171 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 4.604 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
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