Aufschläge in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag fester

Am Freitag verbucht der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE Gewinne in Höhe von 1.22 Prozent auf 4’310.25 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 36.979 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.618 Prozent auf 4’231.87 Punkte an der Kurstafel, nach 4’258.19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 4’219.55 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4’311.22 Punkten verzeichnete.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0.601 Prozent nach oben. Der S&P 500 lag vor einem Monat, am 06.09.2023, bei 4’465.48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2023, stand der S&P 500 bei 4’411.59 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2022, wurde der S&P 500 mit 3’744.52 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 12.71 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 4’607.07 Punkten. Bei 3’794.33 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Pioneer Natural Resources (+ 11.03 Prozent auf 238.66 USD), MGM Resorts International (+ 5.75 Prozent auf 36.79 USD), Diamondback Energy (+ 4.80 Prozent auf 152.09 USD), Palo Alto Networks (+ 4.58 Prozent auf 247.62 USD) und Wynn Resorts (+ 4.56 Prozent auf 93.57 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen First Republic Bank (-10.00 Prozent auf 0.05 USD), Dominos Pizza (-5.51 Prozent auf 343.22 USD), Church Dwight (-4.75 Prozent auf 85.94 USD), Verizon (-3.60 Prozent auf 30.68 USD) und Lamb Weston (-3.54 Prozent auf 94.29 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 10’389’368 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 2.577 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

In diesem Jahr hat die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die The Western Union Company-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9.20 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

