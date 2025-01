Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Start des Montagshandels freundlich

Am Montag tendiert der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 1.47 Prozent stärker bei 19’910.09 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1.17 Prozent stärker bei 19’851.99 Punkten in den Montagshandel, nach 19’621.68 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Montag sein Tagestief bei 19’838.96 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19’937.83 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 06.12.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 19’859.77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 18’137.85 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 14’524.07 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Ceragon Networks (+ 17.12 Prozent auf 5.54 USD), Comtech Telecommunications (+ 13.69 Prozent auf 4.78 USD), BlackBerry (+ 10.05 Prozent auf 4.05 USD), Sangamo Therapeutics (+ 9.23 Prozent auf 1.42 USD) und ADTRAN (+ 6.43 Prozent auf 9.04 EUR). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil SMC (-6.17 Prozent auf 390.35 USD), Nissan Motor (-3.06 Prozent auf 3.01 USD), Lifecore Biomedical (-2.89 Prozent auf 7.40 USD), Nortech Systems (-1.80 Prozent auf 10.34 USD) und Vertex Pharmaceuticals (-1.74 Prozent auf 400.01 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 11’277’594 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.559 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Bed Bath Beyond-Aktie präsentiert mit 0.05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.54 Prozent bei der Alliance Resource Partners LP-Aktie zu erwarten.

