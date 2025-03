Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Kursplus

Zum Handelsschluss ging es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1.41 Prozent aufwärts auf 17’750.79 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.491 Prozent auf 17’590.12 Punkte an der Kurstafel, nach 17’504.12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17’533.94 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17’917.54 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ Composite bereits um 0.159 Prozent. Vor einem Monat, am 19.02.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 20’056.25 Punkten auf. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 19.12.2024, bei 19’372.77 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.03.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 16’166.79 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 büsste der Index bereits um 7.94 Prozent ein. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 20’118.61 Punkten. Bei 17’238.24 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Dorel Industries (+ 10.48 Prozent auf 1.73 USD), Microvision (+ 7.81 Prozent auf 1.38 USD), Strategy (+ 7.43 Prozent auf 304.23 USD), Cerus (+ 6.99 Prozent auf 1.53 USD) und IMAX (+ 6.53 Prozent auf 25.93 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Intel (-6.94 Prozent auf 24.12 USD), Baiducom (-4.17 Prozent auf 98.24 USD), Cognex (-3.49 Prozent auf 31.21 USD), Werner Enterprises (-2.98 Prozent auf 29.34 USD) und Computer Programs and Systems (-2.97 Prozent auf 27.13 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 61’015’710 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 2.948 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Im NASDAQ Composite hat die SIGA Technologies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 10.97 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

