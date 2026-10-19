Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Schlussendlich sprang der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1.11 Prozent auf 26’430.89 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.977 Prozent höher bei 26’395.29 Punkten in den Handel, nach 26’140.03 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 26’613.15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26’344.67 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 26’522.55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25’520.24 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22’679.97 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13.75 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20’690.25 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 10.34 Prozent auf 56.79 USD), Rambus (+ 6.20 Prozent auf 92.66 USD), Silgan (+ 5.98) Prozent auf 40.06 USD), Myriad Genetics (+ 5.78 Prozent auf 4.21 USD) und inTest (+ 5.65 Prozent auf 13.65 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Werner Enterprises (-7.89 Prozent auf 30.22 USD), Covenant Transport (-5.08 Prozent auf 29.16 USD), Gladstone Commercial (-4.81 Prozent auf 11.87 USD), USANA Health Sciences (-4.18 Prozent auf 14.89 USD) und Cogent Communications (-3.84 Prozent auf 7.76 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 26’880’926 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.598 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

In diesem Jahr weist die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18.93 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch