Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen

Der NASDAQ Composite schloss am Dienstag nahezu unverändert (plus 0.03 Prozent) bei 17’862.23 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.001 Prozent leichter bei 17’856.76 Punkten in den Dienstagshandel, nach 17’857.02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 17’890.52 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17’796.88 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 16’685.97 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 18.03.2024, bei 16’103.45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, den Stand von 13’689.57 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 20.97 Prozent nach oben. Bei 17’935.99 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14’477.57 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Comtech Telecommunications (+ 87.56 Prozent auf 4.07 USD), Ebix (+ 46.15 Prozent auf 0.19 USD), Patterson Companies (+ 11.07 Prozent auf 25.38 USD), Amkor Technology (+ 9.33 Prozent auf 40.09 USD) und Ballard Power (+ 6.84 Prozent auf 3.75 CAD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Enzon Pharmaceuticals (-11.76 Prozent auf 0.15 USD), Innodata (-8.72 Prozent auf 13.82 USD), Microvision (-8.30 Prozent auf 0.89 USD), Sify (-7.48 Prozent auf 0.37 USD) und Cerus (-6.63 Prozent auf 1.69 USD) unter Druck.

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 58’539’785 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3.065 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.05 zu Buche schlagen. Die Comtech Telecommunications-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18.43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

