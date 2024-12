Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zeigt sich schlussendlich fester

Zum Handelsschluss bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.30 Prozent fester bei 19’735.12 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0.547 Prozent höher bei 19’587.48 Punkten, nach 19’480.91 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 19’575.40 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19’741.76 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2.49 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 04.11.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 18’179.98 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 17’084.30 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.12.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 14’185.49 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 33.65 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 19’741.76 Punkten. Bei 14’477.57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Daktronics (+ 15.89 Prozent auf 18.93 USD), Nissan Motor (+ 14.29 Prozent auf 2.80 USD), Innodata (+ 13.08 Prozent auf 45.66 USD), Salesforce (+ 10.99 Prozent auf 367.87 USD) und AXT (+ 10.20 Prozent auf 2.16 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Sangamo Therapeutics (-9.77 Prozent auf 1.94 USD), Microchip Technology (-5.73 Prozent auf 61.64 USD), ON Semiconductor (-5.50 Prozent auf 65.97 USD), MarketAxess (-5.48 Prozent auf 248.39 USD) und Big 5 Sporting Goods (-5.03 Prozent auf 1.70 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 48’856’993 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3.446 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

In diesem Jahr hat die Ebix-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.46 Prozent bei der Big 5 Sporting Goods-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch