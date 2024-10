Aufschläge in New York: NASDAQ Composite schlussendlich im Plus

Am Donnerstag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 0.76 Prozent stärker bei 18’415.49 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.588 Prozent auf 18’384.15 Punkte an der Kurstafel, nach 18’276.65 Punkten am Vortag.

Bei 18’305.42 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 18’435.37 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 0.222 Prozent. Vor einem Monat, am 24.09.2024, wies der NASDAQ Composite 18’074.52 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 24.07.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 17’342.41 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 24.10.2023, einen Wert von 13’139.87 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 24.72 Prozent. Bei 18’671.07 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. 14’477.57 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Pegasystems (+ 14.67 Prozent auf 79.96 USD), FreightCar America (+ 10.68 Prozent auf 14.09 USD), MicroStrategy (+ 10.25) Prozent auf 235.89 USD), Donegal Group A (+ 8.60 Prozent auf 15.79 USD) und Pool (+ 7.60 Prozent auf 377.33 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Methode Electronics (-8.64 Prozent auf 9.20 USD), Textron (-6.19 Prozent auf 81.49 USD), Nektar Therapeutics (-4.26 Prozent auf 1.35 USD), Hooker Furniture (-3.60 Prozent auf 15.78 USD) und Lifetime Brands (-3.40 Prozent auf 5.69 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 33’914’229 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.326 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie mit 0.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19.46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch