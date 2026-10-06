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Marktbericht 06.10.2026 22:33:38

Aufschläge in New York: NASDAQ Composite schlussendlich fester

Aufschläge in New York: NASDAQ Composite schlussendlich fester

NASDAQ Composite-Kurs am zweiten Tag der Woche zum Handelsende.

Cogent Communications Holdings
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Am Dienstag steht der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 0.45 Prozent im Plus bei 27’599.79 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.596 Prozent stärker bei 27’641.17 Punkten in den Dienstagshandel, nach 27’477.31 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 27’592.56 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 27’722.75 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Wert von 26’506.99 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 26’121.16 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 06.10.2025, einen Stand von 22’941.67 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 18.78 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27’722.75 Punkte. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit CIENA (+ 13.85 Prozent auf 443.65 USD), Americas Car-Mart (+ 8.82 Prozent auf 1.07 USD), American Superconductor (+ 6.24 Prozent auf 31.85 USD), BlackBerry (+ 5.51 Prozent auf 9.58 USD) und Cogent Communications (+ 4.84 Prozent auf 9.31 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil OraSure Technologies (-8.27 Prozent auf 3.77 USD), Neogen (-8.07 Prozent auf 11.96 USD), Repligen (-7.73 Prozent auf 174.86 USD), AngioDynamics (-7.21 Prozent auf 14.42 USD) und Myriad Genetics (-6.55 Prozent auf 4.28 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 23’800’586 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5.123 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

In diesem Jahr hat die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17.24 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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