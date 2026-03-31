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NASDAQ Composite-Performance im Blick 31.03.2026 18:00:41

Aufschläge in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich fester

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Der NASDAQ Composite verzeichnet derzeit Kursanstiege.

Microvision
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Um 17:58 Uhr geht es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1.71 Prozent aufwärts auf 21’150.87 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 21’064.33 Zählern und damit 1.30 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (20’794.64 Punkte).

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 21’257.04 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 21’063.38 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 22’668.21 Punkten. Der NASDAQ Composite stand am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, bei 23’241.99 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 17’299.29 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8.97 Prozent nach. Bei 23’988.26 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20’690.25 Zählern.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Century Aluminum (+ 10.96 Prozent auf 59.09 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 8.88 Prozent auf 2.82 USD), ON Semiconductor (+ 6.04 Prozent auf 59.02 USD), Compugen (+ 5.78 Prozent auf 2.11 USD) und Microvision (+ 5.73 Prozent auf 0.62 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Sangamo Therapeutics (-26.52 Prozent auf 0.23 USD), Taylor Devices (-18.44 Prozent auf 58.80 USD), Biogen (-4.84 Prozent auf 178.49 USD), AXT (-3.46 Prozent auf 50.91 USD) und Upbound Group (-3.05 Prozent auf 17.46 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 15’276’042 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.549 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 11.41 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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