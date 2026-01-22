Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’245 0.7%  SPI 18’316 0.6%  Dow 49’486 0.8%  DAX 24’876 1.3%  Euro 0.9280 -0.2%  EStoxx50 5’961 1.3%  Gold 4’876 0.9%  Bitcoin 70’268 -1.2%  Dollar 0.7903 -0.7%  Öl 64.0 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526Sika41879292
Top News
Ausblick: Intel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
ASML-Aktie gewinnt: Bernstein Research erhöht Kursziel - Aktien von Infineon & AMD ebenfalls gefragt
VW-Aktie steigt kräftig: Cashflow- und Liquiditätsprognosen deutlich übertroffen
Bayer-Aktie im Plus: FDA fördert Netzhaut-Zelltherapie
ARYZTA-Aktie schnellt hoch: Management stellt weiteres organisches Wachstum in Aussicht
Suche...
Plus500 Depot

Intel Aktie 941595 / US4581401001

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

NASDAQ Composite im Blick 22.01.2026 18:01:02

Aufschläge in New York: NASDAQ Composite notiert im Plus

Aufschläge in New York: NASDAQ Composite notiert im Plus

Der NASDAQ Composite verbucht am vierten Tag der Woche Zuwächse.

AXT
14.38 CHF -10.46%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag geht es im NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ um 1.00 Prozent auf 23’456.59 Punkte aufwärts. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.930 Prozent auf 23’440.71 Punkte an der Kurstafel, nach 23’224.82 Punkten am Vortag.

Bei 23’478.83 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 23’335.15 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1.36 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 22.12.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23’428.83 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22’740.40 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 22.01.2025, einen Wert von 20’009.34 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 0.951 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23’813.30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’916.83 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit LSI Industries (+ 15.01 Prozent auf 23.44 USD), Corcept Therapeutics (+ 14.24 Prozent auf 41.48 USD), 3D Systems (+ 8.02 Prozent auf 2.83 USD), ADTRAN (+ 8.00 Prozent auf 8.59 EUR) und Sangamo Therapeutics (+ 7.70 Prozent auf 0.41 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Abbott Laboratories (-7.77 Prozent auf 111.35 USD), AXT (-7.74 Prozent auf 18.25 USD), Ultra Clean (-5.32 Prozent auf 44.69 USD), Huntington Bancshares (-3.62 Prozent auf 18.09 USD) und SMC (-3.56 Prozent auf 384.31 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18’357’255 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.701 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2.37 zu Buche schlagen. Mit 10.36 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Gladstone Commercial-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu AXT Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten