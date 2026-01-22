Aufschläge in New York: NASDAQ Composite notiert im Plus

Am Donnerstag geht es im NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ um 1.00 Prozent auf 23’456.59 Punkte aufwärts. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.930 Prozent auf 23’440.71 Punkte an der Kurstafel, nach 23’224.82 Punkten am Vortag.

Bei 23’478.83 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 23’335.15 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1.36 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 22.12.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23’428.83 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22’740.40 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 22.01.2025, einen Wert von 20’009.34 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 0.951 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23’813.30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’916.83 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit LSI Industries (+ 15.01 Prozent auf 23.44 USD), Corcept Therapeutics (+ 14.24 Prozent auf 41.48 USD), 3D Systems (+ 8.02 Prozent auf 2.83 USD), ADTRAN (+ 8.00 Prozent auf 8.59 EUR) und Sangamo Therapeutics (+ 7.70 Prozent auf 0.41 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Abbott Laboratories (-7.77 Prozent auf 111.35 USD), AXT (-7.74 Prozent auf 18.25 USD), Ultra Clean (-5.32 Prozent auf 44.69 USD), Huntington Bancshares (-3.62 Prozent auf 18.09 USD) und SMC (-3.56 Prozent auf 384.31 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18’357’255 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.701 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2.37 zu Buche schlagen. Mit 10.36 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Gladstone Commercial-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch