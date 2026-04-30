Aufschläge in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit Zuschlägen

Der NASDAQ Composite klettert im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0.83 Prozent auf 24’878.97 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.757 Prozent höher bei 24’859.94 Punkten, nach 24’673.24 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 24’491.83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 24’879.13 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0.320 Prozent. Der NASDAQ Composite lag noch am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 20’794.64 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, den Stand von 23’461.82 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 17’446.34 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7.07 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 24’899.37 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20’690.25 Zähler.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell inTest (+ 16.10 Prozent auf 19.25 USD), QUALCOMM (+ 15.23 Prozent auf 179.76 USD), TTM Technologies (+ 13.43 Prozent auf 155.97 USD), Harmonic (+ 10.95 Prozent auf 11.45 USD) und AXT (+ 10.10 Prozent auf 78.25 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Donegal Group B (-16.99 Prozent auf 16.42 USD), InterDigital (-14.54 Prozent auf 301.40 USD), World Acceptance (-9.46 Prozent auf 138.76 USD), Sangamo Therapeutics (-6.40 Prozent auf 0.12 USD) und Microsoft (-5.35 Prozent auf 401.76 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 27’016’712 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.439 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

2026 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 13.25 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch