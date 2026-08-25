Aufschläge in New York: NASDAQ Composite mittags in der Gewinnzone

Um 17:58 Uhr steigt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.56 Prozent auf 26’124.68 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.649 Prozent auf 26’148.71 Punkte an der Kurstafel, nach 25’980.19 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26’034.35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26’225.83 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 24’975.82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der NASDAQ Composite 26’343.97 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 21’449.29 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 12.43 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Methode Electronics (+ 15.68 Prozent auf 16.23 USD), TransAct Technologies (+ 9.87 Prozent auf 5.23 USD), Compugen (+ 7.72 Prozent auf 2.79 USD), AXT (+ 5.44 Prozent auf 68.96 USD) und Americas Car-Mart (+ 5.41 Prozent auf 2.34 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Deckers Outdoor (-3.81 Prozent auf 88.57 USD), Donegal Group B (-3.21 Prozent auf 22.95 USD), Lifetime Brands (-2.95 Prozent auf 9.20 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-2.76 Prozent auf 9.85 USD) und Erie Indemnity (-2.63 Prozent auf 261.57 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 9’944’264 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.459 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20.41 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch