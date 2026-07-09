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Index-Performance 09.07.2026 22:33:49

Aufschläge in New York: NASDAQ Composite letztendlich fester

Aufschläge in New York: NASDAQ Composite letztendlich fester

Der NASDAQ Composite verzeichnete schlussendlich Kursgewinne.

Amkor Technology
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Der NASDAQ Composite verbuchte im NASDAQ-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 1.30 Prozent auf 26’206.89 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.184 Prozent höher bei 25’918.31 Punkten in den Handel, nach 25’870.65 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26’215.82 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25’825.85 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0.797 Prozent. Vor einem Monat, am 09.06.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 25’678.82 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22’822.42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 20’611.34 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12.79 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern markiert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Amkor Technology (+ 7.85 Prozent auf 72.16 USD), FormFactor (+ 7.03 Prozent auf 119.44 USD), PDF Solutions (+ 6.70 Prozent auf 55.93 USD), Power Integrations (+ 6.58 Prozent auf 70.83 USD) und Integra LifeSciences (+ 6.30 Prozent auf 18.39 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Ionis Pharmaceuticals (-23.90 Prozent auf 64.27 USD), Elron Electronic Industries (-19.35 Prozent auf 1.00 USD), Computer Programs and Systems (-8.54 Prozent auf 24.00 USD), Costco Wholesale (-4.21 Prozent auf 912.97 USD) und Comtech Telecommunications (-3.61 Prozent auf 1.87 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 36’968’539 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 4.165 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Im NASDAQ Composite hat die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 16.95 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
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