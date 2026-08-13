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13.08.2026 18:01:07
Aufschläge in New York: NASDAQ Composite legt am Donnerstagmittag zu
Der NASDAQ Composite verzeichnet aktuell Kursgewinne.
Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0.49 Prozent fester bei 26’719.30 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.161 Prozent stärker bei 26’631.34 Punkten, nach 26’588.49 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26’612.85 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 26’875.52 Einheiten.
NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.146 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 13.07.2026, den Wert von 25’873.18 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 26’402.34 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 21’713.14 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 14.99 Prozent zu Buche. 27’190.21 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Red Robin Gourmet Burgers (+ 22.79 Prozent auf 10.02 USD), Nissan Motor (+ 9.05 Prozent auf 2.06 USD), Harmonic (+ 8.04 Prozent auf 12.97 USD), Integra LifeSciences (+ 6.79 Prozent auf 18.56 USD) und CIENA (+ 5.90 Prozent auf 457.54 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-16.67 Prozent auf 20.59 USD), Nortech Systems (-7.16 Prozent auf 14.00 USD), SMC (-4.60 Prozent auf 465.00 USD), Cogent Communications (-3.80 Prozent auf 9.86 USD) und SpaceX (-3.08 Prozent auf 141.65 USD).
Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 12’239’466 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4.570 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick
In diesem Jahr hat die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20.91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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