Aufschläge in New York: NASDAQ Composite bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus

Um 20:00 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 0.69 Prozent auf 18’499.49 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.503 Prozent auf 18’466.00 Punkte an der Kurstafel, nach 18’373.61 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 18’524.33 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18’452.58 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.395 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 18.09.2024, den Wert von 17’573.30 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 18.07.2024, mit 17’871.22 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 18.10.2023, lag der NASDAQ Composite noch bei 13’314.30 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 25.28 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 18’671.07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’477.57 Punkten erreicht.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Comtech Telecommunications (+ 15.82 Prozent auf 4.10 USD), MicroStrategy (+ 10.95 Prozent auf 214.59 USD), Nissan Motor (+ 10.89 Prozent auf 2.85 USD), Netflix (+ 10.08 Prozent auf 756.96 USD) und Intuitive Surgical (+ 9.43 Prozent auf 518.41 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Astronics (-8.03 Prozent auf 19.35 USD), WD-40 (-5.72 Prozent auf 249.63 USD), Independent Bank (-4.70 Prozent auf 62.03 USD), Americas Car-Mart (-3.97 Prozent auf 43.03 USD) und Computer Programs and Systems (-3.85 Prozent auf 12.50 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 23’096’840 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.249 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Die Ebix-Aktie verzeichnet mit 0.03 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19.46 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

