NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|Marktbericht
|
09.11.2026 22:33:56
Aufschläge in New York: NASDAQ Composite beendet den Montagshandel im Plus
NASDAQ Composite-Kurs am ersten Tag der Woche zum Handelsende.
Zum Handelsschluss notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 2.74 Prozent höher bei 25’253.14 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.806 Prozent fester bei 24’777.44 Punkten in den Handel, nach 24’579.42 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 24’762.57 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’354.30 Zählern.
So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres
Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 27’366.17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26’690.62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 23’004.54 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 8.68 Prozent. Bei 27’722.75 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20’690.25 Punkten.
Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite
Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Methode Electronics (+ 19.39 Prozent auf 12.13 USD), CIENA (+ 16.69 Prozent auf 269.33 USD), Monolithic Power Systems (+ 16.60 Prozent auf 1’388.05 USD), Modine Manufacturing (+ 16.15 Prozent auf 106.15 USD) und 3D Systems (+ 14.97 Prozent auf 1.92 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen ACADIA Pharmaceuticals (-22.28 Prozent auf 16.50 USD), Ionis Pharmaceuticals (-21.36 Prozent auf 31.00 USD), Americas Car-Mart (-20.83 Prozent auf 1.14 USD), Ceva (-8.34 Prozent auf 24.84 USD) und Donegal Group B (-5.02 Prozent auf 25.74 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 109’539’665 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4.454 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder
Die Americas Car-Mart-Aktie weist mit 1.80 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19.35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|25’253.14
|2.74%
Börse aktuell - Live TickerDow schlussendlich deutlich fester -- SMI schliesst höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zog zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex noch deutlicher zulegte. Auch der Dow zeigte sich sehr freundlich. Die Börsen in Asien verbuchten am Montag mehrheitlich Gewinne.