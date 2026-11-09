Aufschläge in New York: NASDAQ Composite beendet den Montagshandel im Plus

Zum Handelsschluss notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 2.74 Prozent höher bei 25’253.14 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.806 Prozent fester bei 24’777.44 Punkten in den Handel, nach 24’579.42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 24’762.57 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’354.30 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 27’366.17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26’690.62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 23’004.54 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 8.68 Prozent. Bei 27’722.75 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20’690.25 Punkten.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Methode Electronics (+ 19.39 Prozent auf 12.13 USD), CIENA (+ 16.69 Prozent auf 269.33 USD), Monolithic Power Systems (+ 16.60 Prozent auf 1’388.05 USD), Modine Manufacturing (+ 16.15 Prozent auf 106.15 USD) und 3D Systems (+ 14.97 Prozent auf 1.92 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen ACADIA Pharmaceuticals (-22.28 Prozent auf 16.50 USD), Ionis Pharmaceuticals (-21.36 Prozent auf 31.00 USD), Americas Car-Mart (-20.83 Prozent auf 1.14 USD), Ceva (-8.34 Prozent auf 24.84 USD) und Donegal Group B (-5.02 Prozent auf 25.74 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 109’539’665 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4.454 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Americas Car-Mart-Aktie weist mit 1.80 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19.35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch