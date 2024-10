Aufschläge in New York: NASDAQ Composite am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Am Montag verbucht der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 0.48 Prozent auf 18’608.39 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0.700 Prozent höher bei 18’648.25 Punkten, nach 18’518.61 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 18’583.01 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18’671.01 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 18’119.59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, einen Wert von 17’357.88 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, den Wert von 12’643.01 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 26.02 Prozent zu Buche. 18’690.01 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’477.57 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Sangamo Therapeutics (+ 22.67 Prozent auf 1.84 USD), 3D Systems (+ 14.88 Prozent auf 3.32 USD), Century Casinos (+ 11.67 Prozent auf 3.35 USD), Ballard Power (+ 10.20 Prozent auf 1.68 USD) und AAON (+ 9.48 Prozent auf 121.73 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Donegal Group B (-6.40 Prozent auf 13.61 USD), BankFinancial (-4.33 Prozent auf 11.93 USD), Patterson-UTI Energy (-3.00 Prozent auf 7.93 USD), OSI Systems (-2.82 Prozent auf 130.57 USD) und Ultra Clean (-2.19 Prozent auf 34.81 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 18’049’581 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.256 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie mit 0.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19.46 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch