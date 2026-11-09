NASDAQ 100 985336 / US6311011026
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|NASDAQ-Handel im Fokus
|
09.11.2026 16:01:00
Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Start fester
Der NASDAQ 100 bleibt auch am Montag in der Gewinnzone.
Am Montag notiert der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 2.51 Prozent höher bei 27’667.03 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.01 Prozent fester bei 27’263.43 Punkten in den Handel, nach 26’989.99 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 27’227.53 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27’697.41 Zählern.
NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 09.10.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 30’883.15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 29’722.30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 25’059.81 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 9.76 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Lumentum (+ 8.52 Prozent auf 584.49 USD), Western Digital (+ 7.41 Prozent auf 283.33 USD), Applied Materials (+ 7.28 Prozent auf 356.94 USD), Astera Labs (+ 7.28 Prozent auf 204.59 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6.93 Prozent auf 480.18 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen NVIDIA (-5.65 Prozent auf 176.10 USD), Kraft Heinz Company (-4.54 Prozent auf 24.17 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4.07 Prozent auf 123.68 USD), PDD (-2.29 Prozent auf 81.13 USD) und Diamondback Energy (-1.78 Prozent auf 175.77 USD).
Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 25’485’044 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.454 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3.93 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|27’870.86
|3.26%
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zog zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex noch deutlicher zulegte. Die Börsen in Asien verbuchten am Montag mehrheitlich Gewinne.