Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Start fester

Am Montag notiert der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 2.51 Prozent höher bei 27’667.03 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.01 Prozent fester bei 27’263.43 Punkten in den Handel, nach 26’989.99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 27’227.53 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27’697.41 Zählern.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 09.10.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 30’883.15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 29’722.30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 25’059.81 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 9.76 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Lumentum (+ 8.52 Prozent auf 584.49 USD), Western Digital (+ 7.41 Prozent auf 283.33 USD), Applied Materials (+ 7.28 Prozent auf 356.94 USD), Astera Labs (+ 7.28 Prozent auf 204.59 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6.93 Prozent auf 480.18 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen NVIDIA (-5.65 Prozent auf 176.10 USD), Kraft Heinz Company (-4.54 Prozent auf 24.17 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4.07 Prozent auf 123.68 USD), PDD (-2.29 Prozent auf 81.13 USD) und Diamondback Energy (-1.78 Prozent auf 175.77 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 25’485’044 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.454 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3.93 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch