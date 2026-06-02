Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen

Am Dienstag kletterte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 0.48 Prozent auf 30’660.60 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.138 Prozent auf 30’471.61 Punkte an der Kurstafel, nach 30’513.86 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30’670.11 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 30’372.96 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 27’710.36 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.03.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24’992.60 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 21’491.75 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 21.64 Prozent nach oben. Bei 30’670.11 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 22’841.42 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Marvell Technology (+ 32.52 Prozent auf 290.79 USD), Enphase Energy (+ 13.48 Prozent auf 72.33 USD), Applied Materials (+ 6.96 Prozent auf 490.05 USD), ON Semiconductor (+ 6.38 Prozent auf 128.64 USD) und Microchip Technology (+ 5.94 Prozent auf 96.96 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-9.15 Prozent auf 136.08 USD), Intuit (-8.94 Prozent auf 322.14 USD), Zscaler (-7.42 Prozent auf 144.15 USD), Atlassian (-5.91 Prozent auf 109.10 USD) und Workday (-5.31 Prozent auf 148.88 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 48’123’605 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.386 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3.46 zu Buche schlagen. Mit 6.79 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch