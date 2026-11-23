NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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23.11.2026 16:01:19
Aufschläge in New York: NASDAQ 100 notiert zum Handelsstart deutlich im Plus
Anleger in New York schicken den NASDAQ 100 heute weit ins Plus.
Um 15:59 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 6.67 Prozent auf 26’697.92 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 7.43 Prozent auf 26’889.29 Punkte an der Kurstafel, nach 25’028.98 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26’386.42 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’889.29 Punkten verzeichnete.
NASDAQ 100 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 23.10.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 28’957.53 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 29’308.86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24’239.57 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5.92 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 31’361.37 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern registriert.
Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100
Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell NVIDIA (+ 27.97 Prozent auf 160.64 USD), Nebius (+ 23.76 Prozent auf 100.63 USD), CoreWeave (+ 23.26 Prozent auf 48.70 USD), Lumentum (+ 19.60 Prozent auf 550.82 USD) und Sandisk (+ 17.62 Prozent auf 93.20 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen CrowdStrike (-8.87 Prozent auf 209.08 USD), PayPal (-1.50 Prozent auf 49.08 EUR), Take Two (-1.40 Prozent auf 207.06 USD), Monster Beverage (-1.40 Prozent auf 43.08 USD) und Kraft Heinz Company (-1.34 Prozent auf 25.05 USD).
Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 50’136’347 Aktien gehandelt. Mit 4.524 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick
Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 3.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.31 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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