Aufschläge in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Plus

Der NASDAQ 100 verbuchte im NASDAQ-Handel schlussendlich Gewinne in Höhe von 0.53 Prozent auf 20’287.83 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.080 Prozent auf 20’196.50 Punkte an der Kurstafel, nach 20’180.44 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 20’164.07 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20’292.19 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 25.02.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21’087.25 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2024, wies der NASDAQ 100 21’797.65 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 25.03.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 18’277.06 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 3.28 Prozent nach unten. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 22’222.61 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 19’152.57 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Tesla (+ 3.50 Prozent auf 288.14 USD), CrowdStrike (+ 3.30 Prozent auf 384.95 USD), Palo Alto Networks (+ 2.79 Prozent auf 189.95 USD), Zscaler (+ 2.79 Prozent auf 215.73 USD) und MercadoLibre (+ 2.67 Prozent auf 2’191.30 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Regeneron Pharmaceuticals (-4.06 Prozent auf 634.14 USD), Dollar Tree (-3.73 Prozent auf 67.14 USD), Micron Technology (-2.85 Prozent auf 94.18 USD), Microchip Technology (-2.84 Prozent auf 52.36 USD) und JDcom (-2.58 Prozent auf 41.47 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 34’113’199 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3.041 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Im NASDAQ 100 weist die JDcom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

