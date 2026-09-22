NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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22.09.2026 18:00:48
Aufschläge in New York: NASDAQ 100 liegt am Dienstagmittag im Plus
Der NASDAQ 100 entwickelt sich derzeit positiv.
Um 17:57 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 0.36 Prozent auf 30’593.20 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.046 Prozent auf 30’496.43 Punkte an der Kurstafel, nach 30’482.35 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 30’496.43 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30’699.00 Punkten verzeichnete.
NASDAQ 100 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 29’308.86 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 22.06.2026, einen Stand von 30’347.08 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 24’761.07 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 21.37 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 30’762.20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern registriert.
Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100
Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Shopify A (+ 7.35 Prozent auf 148.06 USD), Astera Labs (+ 6.63 Prozent auf 363.32 USD), Monolithic Power Systems (+ 6.56 Prozent auf 1’361.53 USD), Sandisk (+ 5.45 Prozent auf 1’863.00 USD) und O Reilly Automotive (+ 4.25 Prozent auf 86.40 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Cisco (-5.19 Prozent auf 105.67 USD), Intuit (-5.08 Prozent auf 288.66 USD), Booking (-3.86 Prozent auf 162.01 USD), Adobe (-3.68 Prozent auf 240.33 USD) und Airbnb (-2.25 Prozent auf 163.09 USD).
Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 7’136’431 Aktien gehandelt. Mit 4.674 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick
Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 6.57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.57 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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