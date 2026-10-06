Aufschläge in New York: NASDAQ 100 letztendlich im Aufwind

Am Dienstag verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss ein Plus in Höhe von 0.48 Prozent auf 31’224.47 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.576 Prozent fester bei 31’255.40 Punkten in den Handel, nach 31’076.44 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 31’208.20 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31’361.37 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 29’544.16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29’697.87 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 24’978.56 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 23.88 Prozent aufwärts. 31’361.37 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 22’841.42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Constellation Energy (+ 12.25 Prozent auf 300.40 USD), Astera Labs (+ 7.58 Prozent auf 389.80 USD), Nebius (+ 7.44 Prozent auf 249.87 USD), Marvell Technology (+ 5.81 Prozent auf 287.01 USD) und CoreWeave (+ 4.95 Prozent auf 91.72 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Seagate Technology (-9.18 Prozent auf 805.63 USD), Western Digital (-6.93 Prozent auf 411.04 USD), KLA (-4.54 Prozent auf 197.46 USD), DexCom (-4.04 Prozent auf 83.39 USD) und Lam Research (-3.44 Prozent auf 333.89 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 23’800’586 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 5.123 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Die Micron Technology-Aktie hat mit 6.12 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.34 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch