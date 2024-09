Aufschläge in New York: NASDAQ 100 klettert zum Handelsstart

Um 16:00 Uhr klettert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.25 Prozent auf 19’841.19 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.289 Prozent fester bei 19’848.71 Punkten in den Handel, nach 19’791.49 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 19’870.40 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 19’810.41 Punkten.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 23.08.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 19’720.87 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 19’700.43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 14’701.10 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 19.93 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 20’690.97 Punkten. Bei 16’249.19 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Constellation Energy (+ 5.20 Prozent auf 268.23 USD), Tesla (+ 3.66 Prozent auf 246.96 USD), Micron Technology (+ 3.60 Prozent auf 94.17 USD), JDcom (+ 2.47 Prozent auf 29.26 USD) und Intel (+ 2.24 Prozent auf 22.33 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Marvell Technology (-2.44 Prozent auf 72.07 USD), CSX (-2.06 Prozent auf 34.21 USD), AstraZeneca (-1.52 Prozent auf 77.19 USD), Starbucks (-1.34 Prozent auf 94.76 USD) und Illumina (-1.30 Prozent auf 129.49 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 10’583’764 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.109 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8.85 erwartet. Die Diamondback Energy-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4.92 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch