Aufschläge in New York: NASDAQ 100 klettert zum Handelsende

Der NASDAQ 100 ging nahezu unverändert (plus 0.07 Prozent) bei 20’453.02 Punkten aus dem Handel. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.316 Prozent fester bei 20’504.17 Punkten in den Handel, nach 20’439.54 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 20’395.57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 20’543.90 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 19’000.95 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 18’169.90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, bei 15’036.85 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 23.63 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’543.90 Punkten. 16’249.19 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Tesla (+ 3.71 Prozent auf 262.33 USD), Warner Bros Discovery (+ 3.23 Prozent auf 7.34 USD), NVIDIA (+ 2.48 Prozent auf 131.38 USD), MercadoLibre (+ 2.27 Prozent auf 1’722.05 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (+ 2.26 Prozent auf 137.72 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Datadog A (-4.36 Prozent auf 126.63 USD), CSX (-2.73 Prozent auf 32.48 USD), Dollar Tree (-2.52 Prozent auf 104.03 USD), Starbucks (-2.44 Prozent auf 72.75 USD) und Lucid (-2.22 Prozent auf 3.09 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 50’661’620 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.210 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert mit 3.89 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 12.91 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch