Aufschläge in New York: NASDAQ 100 klettert schlussendlich

Schlussendlich verbuchte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0.26 Prozent auf 18’032.20 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.459 Prozent auf 17’902.52 Punkte an der Kurstafel, nach 17’985.01 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 17’809.15 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18’039.82 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, einen Stand von 17’685.98 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 19.12.2023, den Stand von 16’811.85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, einen Stand von 12’519.88 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 9.00 Prozent zu. Bei 18’416.73 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16’249.19 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Synopsys (+ 4.30 Prozent auf 584.71 USD), Cadence Design Systems (+ 3.63 Prozent auf 311.85 USD), Baker Hughes (+ 2.56 Prozent auf 33.22 USD), Illumina (+ 2.32 Prozent auf 133.16 USD) und ANSYS (+ 2.12 Prozent auf 342.37 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil AMD (Advanced Micro Devices) (-4.74 Prozent auf 168.18 EUR), Marvell Technology (-3.18 Prozent auf 65.06 USD), CoStar Group (-2.13 Prozent auf 94.10 USD), Intel (-1.94 Prozent auf 38.64 EUR) und PayPal (-1.90 Prozent auf 63.01 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 20’758’253 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.850 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

In diesem Jahr verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.34 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

