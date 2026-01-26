Aufschläge in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen nachmittags zu

Um 20:00 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.63 Prozent aufwärts auf 25’767.65 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.100 Prozent auf 25’631.01 Punkte an der Kurstafel, nach 25’605.47 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25’797.10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25’578.76 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 26.12.2025, den Wert von 25’644.39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25’358.16 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, einen Stand von 21’774.01 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2.23 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 25’873.18 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24’954.18 Punkten.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Zoom Communications (+ 9.79 Prozent auf 94.18 USD), Datadog A (+ 4.13 Prozent auf 135.50 USD), Baker Hughes (+ 4.12 Prozent auf 56.14 USD), MercadoLibre (+ 3.91 Prozent auf 2’220.84 USD) und CrowdStrike (+ 3.56 Prozent auf 468.59 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Intel (-5.26 Prozent auf 42.70 USD), Tesla (-2.43 Prozent auf 438.13 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-2.35 Prozent auf 253.59 USD), Dollar Tree (-2.06 Prozent auf 126.27 USD) und Micron Technology (-1.96 Prozent auf 391.80 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 22’785’523 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.849 Bio. Euro den grössten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2.36 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.94 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

