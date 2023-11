Aufschläge in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel in der Gewinnzone

Zum Handelsschluss bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2.25 Prozent fester bei 15’529.12 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.424 Prozent fester bei 15’252.36 Punkten in den Handel, nach 15’187.90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 15’237.17 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15’535.20 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 2.59 Prozent. Vor einem Monat, am 10.10.2023, lag der NASDAQ 100 noch bei 15’131.52 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 15’128.84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2022, stand der NASDAQ 100 bei 11’605.96 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 42.96 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 15’932.05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10’696.42 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit KLA-Tencor (+ 5.50 Prozent auf 534.25 USD), Lam Research (+ 5.41 Prozent auf 685.43 USD), Applied Materials (+ 5.25 Prozent auf 150.68 USD), Microchip Technology (+ 5.24 Prozent auf 77.56 USD) und Warner Bros Discovery (+ 5.08 Prozent auf 10.13 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Illumina (-8.05 Prozent auf 98.37 USD), AstraZeneca (-1.44 Prozent auf 63.17 USD), Sirius XM (-1.28 Prozent auf 4.63 USD), eBay (-0.20 Prozent auf 39.85 USD) und The Kraft Heinz Company (-0.18 Prozent auf 32.89 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 18’744’213 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 2.667 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

In diesem Jahr hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9.63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch