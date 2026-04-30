Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0.92 Prozent fester bei 27’437.01 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.522 Prozent auf 27’328.99 Punkte an der Kurstafel, nach 27’186.99 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 27’437.01 Punkte, das Tagestief hingegen 27’029.41 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0.582 Prozent. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 22’953.38 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, mit 25’552.39 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 wies am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, einen Wert von 19’571.02 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 8.85 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 27’437.01 Punkte. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit QUALCOMM (+ 15.23 Prozent auf 179.76 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 9.48 Prozent auf 383.11 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 9.36) Prozent auf 379.82 USD), O Reilly Automotive (+ 7.29 Prozent auf 98.38 USD) und Enphase Energy (+ 5.90 Prozent auf 33.03 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Meta Platforms (ex Facebook) (-8.52 Prozent auf 612.11 USD), Microsoft (-5.35 Prozent auf 401.76 USD), Atlassian (-4.89 Prozent auf 67.04 USD), Cognizant (-4.10 Prozent auf 52.46 USD) und NVIDIA (-4.00 Prozent auf 200.89 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 27’016’712 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.439 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2.08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.15 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch