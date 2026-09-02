NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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02.09.2026 20:03:25
Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag mit grünem Vorzeichen
Am Nachmittag halten sich die Anleger in New York zurück.
Der NASDAQ 100 legt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0.12 Prozent auf 29’112.60 Punkte zu. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.211 Prozent schwächer bei 29’016.00 Punkten, nach 29’077.22 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29’165.62 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 28’971.90 Zählern.
NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ 100 bereits um 0.992 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 28’274.20 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 30’660.60 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, wies der NASDAQ 100 23’231.11 Punkte auf.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 15.50 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Alnylam Pharmaceuticals (+ 7.29 Prozent auf 264.04 USD), NVIDIA (+ 3.64 Prozent auf 225.35 USD), Keurig Dr Pepper (+ 2.99 Prozent auf 32.85 USD), Comcast (+ 2.98 Prozent auf 27.09 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 2.96 Prozent auf 848.17 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Palo Alto Networks (-10.79 Prozent auf 323.01 USD), Datadog A (-6.37 Prozent auf 209.59 USD), Palantir (-5.96 Prozent auf 169.20 USD), CrowdStrike (-5.63 Prozent auf 202.96 USD) und Fortinet (-5.39 Prozent auf 153.13 USD).
Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100
Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 19’062’015 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.598 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick
Die Micron Technology-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.19 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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