NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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06.11.2026 20:03:24
Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag im Plus
Der NASDAQ 100 gewinnt heute an Wert.
Um 20:00 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1.75 Prozent fester bei 27’094.55 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 1.56 Prozent stärker bei 27’045.26 Punkten, nach 26’629.81 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 26’887.69 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 27’316.09 Punkten erreichte.
So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ 100 bereits um 5.14 Prozent zurück. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 06.10.2026, einen Wert von 31’224.69 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 06.08.2026, den Stand von 29’373.33 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 25’130.04 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7.49 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 31’361.37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100
Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Rocket Lab (+ 12.96 Prozent auf 51.95 USD), Airbnb (+ 11.71 Prozent auf 190.06 USD), AppLovin (+ 10.03 Prozent auf 391.80 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9.20 Prozent auf 441.59 USD) und Moderna (+ 8.60 Prozent auf 262.23 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Axon Enterprise (-16.52 Prozent auf 319.38 USD), Microchip Technology (-11.58 Prozent auf 57.34 USD), DexCom (-5.03 Prozent auf 80.21 USD), Thomson Reuters (-4.05 Prozent auf 113.33 USD) und Intuit (-3.77 Prozent auf 341.46 USD).
Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 23’706’671 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 4.544 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf
Im NASDAQ 100 präsentiert die Micron Technology-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3.74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.32 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
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