Aufschläge in New York: nachmittags Gewinne im Dow Jones

Am Donnerstag tendiert der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 0.14 Prozent fester bei 39’775.74 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 14.311 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1.13 Prozent auf 39’272.45 Punkte an der Kurstafel, nach 39’721.36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 39’875.60 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 39’623.12 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0.974 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.06.2024, lag der Dow Jones bei 38’747.42 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 11.04.2024, bei 38’459.08 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 11.07.2023, bei 34’261.42 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5.46 Prozent zu. 40’077.40 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 37’122.95 Punkte.

Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Home Depot (+ 2.40 Prozent auf 352.43 USD), 3M (+ 2.37 Prozent auf 104.08 USD), Dow (+ 1.61 Prozent auf 52.54 USD), McDonalds (+ 1.53 Prozent auf 254.33 USD) und Amgen (+ 1.40 Prozent auf 326.18 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Intel (-4.46 Prozent auf 33.32 USD), Amazon (-2.97 Prozent auf 193.85 USD), Microsoft (-2.76 Prozent auf 453.36 USD), Apple (-2.63 Prozent auf 226.85 USD) und Walmart (-1.43 Prozent auf 69.40 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 11’069’576 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.237 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8.97 zu Buche schlagen. Mit 6.49 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

